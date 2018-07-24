В Киргизии лекарства стоят в полтора раза дороже, чем в Москве

Бишкек, , 19:44 — REGNUM Цены на лекарственные препараты в столице Киргизии в полтора раза выше, чем в столице России. Об этом сегодня, 24 июля, заявил консультант программного офиса ОБСЕ в Бишкеке Алексей Коротеев, выступая на заседании тематического круглого стола.

По словам эксперта, местные фармацевты рассказали ему о том, что на стоимость импортируемых в республику лекарств оказывают сильное влияние курсы доллара США и евро, поскольку при закупке препаратов с поставщиками расплачиваются в иностранной валюте.

Отметим, что киргизстанские фармкомпании зачастую предпочитают завозить в Киргизию дорогие лекарственные препараты, считая, что продавать их более дешевые аналоги менее выгодно. Ранее госантимонополия выявила многочисленные факты сговора врачей с фармакологами.

Читайте также: В Киргизии выявлен сговор фармацевтических компаний и врачей

Напомним также, что в 2017 году власти Киргизии сократили расходы на здравоохранение на 316 млн рублей.