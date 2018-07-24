СГК заасфальтирует в Барнауле территорию с 3,5 футбольных поля

Барнаул, , 10:40 — REGNUM Сибирская генерирующая компания приступила (СГК) к восстановлению благоустройства после проведения капитальных и текущих ремонтов на тепловых сетях Барнаула. На участках, где проводились работы по замене трубопроводов, энергетики положат новый асфальт, установят бордюрный камень и высадят газон. Как сообщает пресс-служба компании, СГК в 2018 году запланировала восстановление в Барнауле более 25,6 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия. Это соответствует размерам более чем трех с половиной футбольных полей площадью 7,14 тысяч квадратных метров. Большая часть асфальта будет уложена на проезжей части — 15,8 тысяч квадратных метров или чуть более двух футбольных полей. Остальное покрытие будет тротуаром площадью 6,4 тысяч квадратных метров — это еще одно футбольное поле.

На 17 участках, где проводились капитальные ремонты тепловых сетей, обеспечением проведения комплексных работ по благоустройству будут заниматься те же компании, которые вели работы по перекладке трубопроводов. На них планируется восстановить более 3,4 тысяч квадратных метра асфальтобетонного покрытия и столько же газона. Сроки выполнения данных работ определяются постановлениями Администрации города и могут быть скорректированы из-за плохих погодных условий или из-за технологических сложностей, возникающих в процессе производства работ.

После завершения работ по замене отдельных участков трубопроводов, повреждения на которых выявлены в процессе опрессовки или эксплуатации также будет проводится благоустройство. До конца года на таких участках СГК предполагает восстановить асфальтобетонное покрытие общей площадью более 22,1 тысяч квадратных метров из которых более 15,7 тысяч квадратных метров — дорожное покрытие, 6,4 тысяч квадратных метров — тротуары и более 8,5 тысяч квадратных метров — газон.

На сегодняшний день уже восстановлено более 11,4 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия.

«После опрессовки по контурам Барнаульских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 мы обнаружили почти 500 порождений на тепловых сетях, — заявил директор теплостевого подразделения СГК Александр Гросс. — В первую очередь мы ремонтировали сами коммуникации, чтобы в срок подать горожанам горячую воду. Только после того, как основные повреждения были устранены, началось восстановление благоустройства. Мы никогда не оставляем участки после ремонтов в беспорядке и в полной мере понимаем свою ответственность перед горожанами не только за качество теплоснабжения и горячего водоснабжения, но и за внешний вид нашего города».