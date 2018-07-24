Киеву не хватает денег на подготовку к отопительному сезону

Киев, , 19:49 — REGNUM Отсутствие денег в уставном капитале предприятия «Киевтеплоэнерго» не позволяет полноценно готовить город к будущему отопительному сезону, заявил 23 июля заместитель главы Киевской администрации Петр Пантелеев.

По словам чиновника, денег не хватает для содержания и покупки техники, материалов для ремонта сетей, а также оборудования для работы персонала.

«Предприятие начало работу уже после завершения отопительного сезона, то есть средств за отопление они уже не получают, а значит, необходимого объема финансирования для качественной подготовки города к зиме катастрофически не хватает. Ежедневно мы ликвидируем до полусотни повреждений сетей. Невозможно осуществить качественные изменения без надлежащей техники и оборудования в условиях, когда аварийность сетей достигает 80%», — прокомментировал ситуацию Пантелеев.

Напомним, в конце июня стало известна сумма задолженности киевлян за электричество. Она составила около двух миллиардов рублей.

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