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Президент Узбекистана призвал ученых объединить науку и экономику

Экономика

Более 20 лет запасные части на автомобильные заводы в республике завозятся из-за рубежа

Президент Узбекистана призвал ученых объединить науку и экономику
Shavkatjon uz
GM-Uzbekistan

Ташкент, 24 июля 2018, 19:26 — REGNUM  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поднял проблемы отечественного автопрома на встрече с учеными Института ядерной физики Академии наук, сообщает 24 июля телеканал «Узбекистан 24».

Глава государства отметил, что наук и экономика в республике существуют в настоящее время порознь. Мирзиёв добавил, что более 20 лет запасные части на автомобильные заводы в республике завозятся из-за рубежа.

Президент Узбекистана призвал ученых приложить усилия для создания импортозамещающих технологий.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня правительство Узбекистана подписало постановление, в рамках которого при Национальном университете будет создан научно-исследовательский институт физики полупроводников и микроэлектроники.

Читайте ранее в этом сюжете: В Узбекистане откроют НИИ полупроводников и микроэлектроники

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Экономика Узбекистана
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