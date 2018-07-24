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«Союзмультфильм» получил статус приоритетного инвестпроекта Москвы

Экономика

Киностудия получит налоговые льготы на создание технопарка «Дом российской анимации»

Москва, 24 июля 2018, 19:18 — REGNUM  Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о присвоении киностудии «Союзмультфильм» статус инвестиционного приоритетного проекта столицы. Об этом 24 июля сообщает пресс-служба мэрии Москвы.

На базе «Союзмультфильма» предполагается создать анимационный технопарк «Дом российской анимации». Соответствующее поручение в мае 2017 года дал президент России Владимир Путин по итогам встречи с представителями российских анимационных студий.

Как пояснили в мэрии, статус инвестиционного приоритетного проекта позволит снизить до 25% налоговую нагрузку на «Союзмультфильм» по региональным налогам на имущество, на прибыль и земельному налогу.

Ожидается, что данная мера позволит киностудии направить дополнительные средства на модернизацию производственных площадей и в дальнейшем получить статус технопарка.

По планам, на базе модернизированного «Союзмультфильма» должно будет ежегодно выпускаться не менее 200 минут отечественных мультфильмов. Резиденты будущего технопарка — независимые анимационные студии — смогут коллективно пользоваться профильным оборудованием и ПО в специальных центрах.

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