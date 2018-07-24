Глобализация забуксовала и превратилась в свою противоположность — Сытин

Москва, , 19:06 — REGNUM В настоящее время глобализация зашла слишком далеко и пребывает в кризисе, считает руководитель Центра политических исследований стран Северной и Восточной Европы Александр Сытин. Об этом он заявил 24 июля в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале.

«Распад СССР и прекращение его геополитической роли повлекли за собой огромное количество последствий, — констатировал он. — Первое и главное — это крах и распад всей той системы международных отношений, которая условно называется ялтинско-потсдамской».

Второй момент, обозначенный Сытиным, заключается в том, что началась эпоха глобализации, которая в её нынешнем проявлении «зашла слишком далеко».

«В процесс глобализации оказались втянуты страны, которые были не готовы к этому ни экономически, ни культурно, ни политически, ни морально, — пояснил Сытин, приведя в пример страны арабского Востока. — Когда глобализация вышла из рамок глобальной экономики и превратилась в глобальный свод правовых норм, вот тогда она стала буксовать и превращаться в свою противоположность. Соответственно, эти процессы породили тоску и ностальгию по прошлой национально-государственной независимости и суверенитету. Это проявляется на примере ряда стран, в том числе и европейских. Мы присутствуем только при начале процесса возрождения принципов государственного суверенитета — то есть деглобализации».

Напомним, что похожее мнение о грядущем крахе глобализированной экономики корреспонденту ИА REGNUM высказал директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. По его мнению, конечным результатом нынешнего экономического кризиса будет крах эпохи свободной торговли и торжество протекционизма.

Одним из признаков этого приближающегося краха эксперт назвал начавшийся процесс развала ВТО вследствие разгорающихся торговых войн между США, Европой и Китаем.

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