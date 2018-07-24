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Казахстан начнет импортировать вино из Азербайджана до конца 2018 года

Экономика

К 2025 году Азербайджан планирует в пять раз увеличить экспорт вина

Казахстан начнет импортировать вино из Азербайджана до конца 2018 года
Бутылки с вином

Баку, 24 июля 2018, 18:30 — REGNUM  До конца 2018 года Азербайджан планирует начать экспорт вина в Казахстан, сообщает 24 июля издание Trend со ссылкой на председателя ассоциации производителей и экспортеров вина Эльчина Мадатова.

По его словам, республика также планирует расширить объем поставок в Прибалтику, Украину и Белоруссию. В рамках государственной программы развития виноделия на 2018−2025 годы Азербайджан планирует в пять раз увеличить экспорт вина.

Напомним, по итогам первого полугодия 2018 года экспорт алкогольных и безалкогольных напитков из Азербайджана составил $7,16 млн, что на 36,4% меньше, чем за аналогичный период 2017 года.

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Экономика Казахстана
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