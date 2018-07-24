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В Казахстане АО «КазТрансОйл» за полгода уменьшило транзит нефти на 1,3%

Экономика

Консолидированный объем транспортировки нефти уменьшился на 3%

В Казахстане АО «КазТрансОйл» за полгода уменьшило транзит нефти на 1,3%
Иван Шилов © ИА REGNUM
Нефть

Астана, 24 июля 2018, 18:20 — REGNUM  Объем транспортировки нефти крупнейшей нефтепроводной компанией Казахстана «КазТрансОйл» за первое полугодие 2018 года составил 22,427 млн тонн, что на 1,3% меньше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщает 24 июля агентство «КазТАГ».

Консолидированный объем транспортировки нефти составил 27,992 млн тонн, что на 3% меньше, чем за январь — июнь 2017 года. Грузооборот нефти уменьшился на 0,8%, до 18,816 млрд тонно-километров.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае компании «КазТрансОйл» и «Каспийский трубопроводный консорциум — К» (КТК-К) подписали пятилетний контракт на техническое обслуживание объектов КТК-К.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане «КазТрансОйл» будет обслуживать трубы КТК

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Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов
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