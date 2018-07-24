Рязанские погорельцы не могут получить деньги на восстановление домов

Рязань, , 18:14 — REGNUM В Рязанской области жители двух населенных пунктов, где в мае 2018 года произошли пожары, из-за бюрократизма не могут получить деньги на восстановление домов. Об этом заявил на заседании регионального правительства губернатор Николай Любимов, который поручил чиновникам оперативно исправить все нарушения.

Как сообщила 24 июля пресс-служба правительства, речь идет о пожарах, от которых пострадали два дома. В них жили 38 человек. Несмотря на то, что срок выделения денег из резервного фонда составляет всего 21 день, деньги не выделены до сих пор.

«В одном районе они, видимо, «застряли» на уровне муниципалитета. Другое обращение — в правовом управлении Рязанской области. В результате люди до сих пор без домов, восстановительные работы начать невозможно», — сказал Николай Любимов.

Губернатор поручил оперативно выделить деньги. Следить за исполнением поручения должен замгубернатора Сергей Филимонов.