Торговым сетям запрещают возвращать продукцию производителям

Москва, , 18:06 — REGNUM Законопроект о запрете торговым сетям возвращать производителям продукцию, которая не была реализована, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 24 июля. Прежде всего, речь идет о хлебной продукции, рыбе, мясе и молочной продукции.

Как отмечают в Госдуме, основными направлениями аграрной политики государства должно стать содействие расширению доступа сельхозпроизводителей РФ на рынки сбыта сельхозпродукции. При этом сегодня торговые сети нередко возвращают производителям нереализованную вовремя продукцию.

Так, например, хлебопекарням иногда возвращают порядка 50% непроданного хлеба, а предприятия мясной продукции могут получать обратно около 30% от поставки мяса. При этом срок годности товара, который возвращается сельхозпроизводителю, уже истек, соответственно, продукция возвращается некачественная. В результате производители несут финансовые потери — по данным авторов законопроекта, убытки доходят до 200 млрд рублей.

В связи с этим депутаты предлагают запретить торговым сетям и производителям заключать договоры, в которых прописана возможность возврата нереализованной продукции. Как заявил в ходе пленарного заседания один из авторов законопроекта и глава профильного комитета Госдумы по аграрной промышленности Владимир Кашин (КПРФ), такие нормы не только сократят расходы сельхозпроизводителей, но и заставят торговые сети более ответственно относиться к закупкам продукции.

«Сегодня торговые сети не просчитывают, имея возможность возвратить, берут много — авось продадим. А теперь, исходя из этого закона, они должны будут брать столько, сколько надо. Это всех дисциплинирует», — отметил Кашин.