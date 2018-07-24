Липчане намерены собрать хороший урожай при плохой погоде

Липецк, , 17:50 — REGNUM Глава Липецкой области Олег Королёв поручил региональному управлению сельского хозяйства предпринять все меры для получения хорошего урожая, несмотря на погодные условия. Как сообщает пресс-служба областной администрации, об этом он заявил на еженедельном оперативном совещании 23 июля.

Одной из основных тем совещания стала текущая ситуация в аграрном секторе. Отмечалось, что погода не радует прогнозами аграриев всей страны, но липчане намерены собрать хороший урожай.

«Уборку урожая ведут все районы. Погодные условия тяжелые», — рассказал начальник регионального управления сельского хозяйства Олег Долгих. Он добавил, что уже идет подготовка к уборке сахарной свеклы — её начнут убирать в конце августа.

«Необходимо предпринять все меры для получения хорошего урожая, несмотря на погодные условия», — подчеркнул Олег Королев.