ГД ратифицировала протокол об избежании двойного налогообложения с Бельгией

Москва, , 17:34 — REGNUM Протокол, дополняющий конвенцию об избежании двойного налогообложения между РФ и Бельгией, Госдума ратифицировала на пленарном заседании 24 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Конвенция была подписана 19 мая 2015 года в Брюсселе, однако уже 30 января 2018 года в Москве обе страны подписали дополнительный протокол к конвенции, который также было необходимо согласовать.

«Речь идет о том, чтобы дополнить российско-бельгийскую конвенцию положением, которое позволяет осуществлять налогообложение доходов от продажи акций тех компаний, активы которой более чем на 50% представлены недвижимым имуществом по месту нахождения такого недвижимого имущества», — объяснил в ходе пленарного заседания замминистра финансов Илья Трунин.

Конвенция между РФ и Бельгией действует с 1993 года, документ был обновлен в 2015 году. Она позволяет резидентам уплачивать налог на доход в той стране, в которой живут более 183 дней. Обе страны также прописали избежание двойного налогообложения в части прибыли от предпринимательской деятельности.