Госдума продлила отмену двойного налогообложения между РФ и Японией

Москва, , 17:19 — REGNUM Конвенцию об устранении двойного налогообложения между РФ и Японией и протокол к ней, Госдума ратифицировала на пленарном заседании, передает корреспондент ИА REGNUM 24 июля.

Документ был подписан в сентябре 2017 года во Владивостоке. Подобное соглашение уже действовало между двумя странами, однако оно было заключено еще в 1986 году между правительствами СССР и Японии. В связи с изменившимися условиями экономической деятельности в РФ, а также в связи с новыми правилами в части налогов и сборов, обе страны решили перезаключить соглашение. Конвенция будет способствовать развитию взаимовыгодного сотрудничества между РФ и Японией и привлечению взаимных инвестиций, считают в правительстве РФ.

Так, согласно документу, резиденты РФ или Японии (или обеих стран), смогут уплачивать налоги на доход и общую сумму заработной платы в одной из двух стран. В частности, физлицо уплачивает налоги со всех своих доходов в той стране, в которой оно находится свыше 183 дней в течение года. Кроме того, избежать двойного налогообложения также удастся в части налога на прибыль от предпринимательской деятельности, акций или доходов от имущества, а также акций, дивидендов и поступлений от авторских прав и лицензий.

Кроме того, конвенция также предполагает, что Япония и РФ будут обмениваться информацией о налогоплательщиках. Ни одна стран соглашения не сможет отказать в предоставлении такой информации.