ГД просит правительство выделять 15 млрд рублей на сельхозтехнику ежегодно

Москва, , 17:15 — REGNUM Депутаты Госдумы направляют обращение к первому вице-премьеру и главе Минфина Антону Силуанову и вице-премьеру Алексею Гордееву с просьбой ежегодно выделять по 15 млрд рублей на финансирование сельхозтехники, передает корреспондент ИА REGNUM 24 июля.

Обращение внесли на рассмотрение Госдумы главы всех четырех фракции — глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов и лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Речь идет о средствах, которые могут быть выделены в федеральном бюджете на 2019−2021 годы на развитие отрасли. При этом, как подчеркнул в ходе пленарного заседания глава профильного комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин (КПРФ), это должно быть дополнительное финансирование, а не перераспределенные средства с других направлений госсметы.

«Субсидии предоставляются производителям на возмещение затрат на производство и реализацию сельскохозяйственной техники при условии предоставления сельхозпроизводителям скидки при приобретении техники в размере 15% и 20% цены сельскохозяйственной техники», — отмечают депутаты в обращении.

Так, субсидии со стороны государства положительно повлияют на социально-экономическое состояние в отрасли в целом.