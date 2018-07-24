Президент Узбекистана в разы повысил налог на добычу цветных металлов

Ташкент, , 21:17 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев повысил ставки налога на недропользование при добыче цветных и драгоценных металлов в среднем в пять раз. Соответствующее постановление опубликовано 23 июля на сайте национальной базы данных законодательства Узбекистана.

Ставка налога на добычу рафинированной меди увеличена с 8,1 до 30%, на металлический цинк — с 4 до 20%, на золото — с 5 до 32%, на серебро — с 8 до 32%.

Как сообщало ИА REGNUM, крупнейшими налогоплательщиками Узбекистана в 2018 году стали АО «Узтрансгаз», Навоийский горно-металлургический комбинат (ГМК) и Алмалыкский ГМК.

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