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Президент Узбекистана в разы повысил налог на добычу цветных металлов

Экономика

Налог на недропользование при добыче золота вырос в 6,4 раза

Президент Узбекистана в разы повысил налог на добычу цветных металлов
Factroom.ru
Золото

Ташкент, 24 июля 2018, 21:17 — REGNUM  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев повысил ставки налога на недропользование при добыче цветных и драгоценных металлов в среднем в пять раз. Соответствующее постановление опубликовано 23 июля на сайте национальной базы данных законодательства Узбекистана.

Ставка налога на добычу рафинированной меди увеличена с 8,1 до 30%, на металлический цинк — с 4 до 20%, на золото — с 5 до 32%, на серебро — с 8 до 32%.

Как сообщало ИА REGNUM, крупнейшими налогоплательщиками Узбекистана в 2018 году стали АО «Узтрансгаз», Навоийский горно-металлургический комбинат (ГМК) и Алмалыкский ГМК.

Читайте ранее в этом сюжете: Крупнейшим налогоплательщиком Узбекистана остается «Узтрансгаз»

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Экономика Узбекистана
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