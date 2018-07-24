ТПП РФ: Бизнес обеспокоен действиями правительства

Москва, , 16:50 — REGNUM Министерство труда и социальной защиты России объявило о начале разработки проекта федерального закона об обязательном социальном страховании на случай потери работы. Это становится особенно актуальным в связи с предстоящей пенсионной реформой, считают в Торгово-промышленной палате России (ТПП РФ).

«Помощь потерявшим работу обязательно нужна. Однако финансирование этого вида обязательного страхования планируется осуществлять за счет дополнительного взноса в размере одного процента от фонда оплаты труда, уплачиваемого работодателем. Бизнес обеспокоен возможностью введения дополнительного взноса без консультаций с ним», — сообщил президент ТПП РФ Сергей Катырин.

При этом, как отмечает глава федеральной палаты, реализация этого плана увеличит нагрузку на работодателей. А в таком случае необходимо дополнительное обсуждение вопроса с бизнесом.

«В июне правительство РФ заявило, что для создания стабильных условий ведения предпринимательской деятельности общая ставка тарифа на обязательное социальное страхование будет зафиксирована на уровне 30 процентов. А 3 июля соответствующий законопроект уже был принят Госдумой в первом чтении.

Таким образом, реформирование пенсионной системы не должно приводить к увеличению финансовой нагрузки на бизнес по взносам на обязательное социальное страхование», — подчеркнул глава ТПП РФ.