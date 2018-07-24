На Украине стартует малая приватизация

Киев, , 16:48 — REGNUM На Украине процесс приватизации, который начинается на основе нового законодательства и с использованием инновационных инструментов, а именно механизмов платформы ProZorro, должен проходить открыто, конкурентно и прозрачно. Об этом 24 июля заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время посещения офиса ProZorro в Киеве. Премьер сообщил, что уже на этой неделе стартует продажа не стратегических для экономики государства активов. При этом в системе ProZorro зарегистрированы первые лоты.

«Есть много активов, разнообразных помещений на территории городов, которые принадлежат коммунальным общинам, государству. Они всегда припрятывались, были закрытым клубом. Доступ к таким помещениям имели только так называемые избранные, которые всегда за бесценок забирали эти активы. С другой стороны, эти активы никогда не развивались, там не создавались новые рабочие места, не было модернизации, ничего. Фактически сейчас мы поломаем такую закрытую теневую систему распределения таких ресурсов и выведем все в систему ProZorro… Мы видим помещения по 100 и по 200 м. Это малая приватизация. Это значит, что на месте этих объектов будут созданы новые кафе и рестораны, магазины, сфера услуг», — сказал Гройсман.

Он сообщил, что правительство Украины впервые начинает прозрачную приватизацию.

«Наше правительство впервые начало этот процесс. Я заинтересован в том, чтобы все было открыто, прозрачно и конкурентно, и всей стране надо об этом сказать. Испокон веков как было, держали объекты, не стратегические для экономики, чтобы как-то когда-то что-то там прикупить или продать. Меняем это, ломаем старую систему и максимально все заводим в ProZorro. Любой предприниматель увидит товары, и купит себе нужное помещение, какой-то объект — без знакомства с руководством района или области», — обещает Гройсман.

По его словам, эффективные продажи активов — большая помощь для малого и среднего бизнеса, а значит — это развитие территорий и экономики.

«Будут созданы условия для аренды коммунального и государственного имущества не в тени кабинетов, а прозрачно и открыто. Это серьезный шаг для роста национальной экономики, для создания новых рабочих мест, для модернизации инфраструктуры, которая есть и пряталась от честного бизнеса… Свою задачу вижу в том, чтобы поддерживать команду всеми инструментами, которые у меня есть, чтобы мы меняли пласты проблем, которые не решались десятилетием и делали страну слабее. А теперь имеем прекрасную возможность. Пусть продажи начинаются с первых 18 лотов. Затем их будут тысячи. Наша задача, чтобы это наступило как можно скорее», — сказал Гройсман.

Согласно закону «О приватизации государственного и коммунального имущества», который вступил в силу в марте, малая приватизация будет проходить через электронную систему ProZorro. Речь идет об активах государственной и коммунальной собственности стоимостью до 250 млн грн (99,4 млн долл). Выставлять объекты в рамках малой приватизации будут Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ), а также местные органы власти. Первым объектом в рамках малой приватизации стало двухэтажное здание недействующей стоматологической поликлиники в центре Житомира. Оно было выставлено отделом по управлению и приватизации коммунального имущества Житомирского городского совета на торговой площадке smarttender.biz, сертифицированном ProZorro. Сразу после этого свои первые объекты малой приватизации в системе зарегистрировали Львов и Измаил.

Напомним, в середине мая Кабинет министров утвердил перечень госпредприятий для большой приватизации, включив в него 23 промышленных объекта. В госбюджет-2018 заложено 22,5 млрд грн (850 млн долл) дохода от приватизации. В июне ФГИ Украины оценил поступления от малой приватизации в 1,5−1,7 млрд грн (64,2 млн долл). Об этом сообщил исполняющий обязанности главы ФГИ Виталий Трубаров.

Как сообщалось, 20 июля глава офиса Национального инвестиционного совета Украины Юлия Ковалив в очередной раз перенесла приватизацию компании «Центрэнерго».

"Реально больше всего готово сейчас «Центрэнерго». Советники завершают подготовку полной data-room, оценку. Но нелогично объявлять конкурс на приватизацию «Центрэнерго» летом, когда в большинстве международных компаний или банков период отпусков. Сентябрь или октябрь — оптимальное время», — сказала Ковалив в интервью агентству «Интерфакс Украина».