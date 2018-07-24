Работу первой карты полигона ТБО под Тверью могут продлить

Тверь, , 16:39 — REGNUM Ресурс эксплуатации первой карты полигона твердых бытовых отходов на Бежецком шоссе под Тверью может быть продлен. Такую возможность обсуждали 23 июля на совещании в правительстве Тверской области, сообщили ИА REGNUM в министерстве строительства и ЖКХ региона.

Совещание провел министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области Андрей Волгин, в обсуждении также приняли участие представители минприроды Тверской области, Росприроднадзора, Роспотребнадзора, природоохранной прокуратуры, регионального оператора по обращению с твердыми бытовыми отходами (МУП «ТСАХ»), операторов по сбору и транспортировке мусора в городе Твери, председатель постоянного комитета по транспорту и жилищно-коммунальному комплексу Законодательного собрания Тверской области Станислав Петрушенко.

Как отмечалось на совещании, строительство второй карты полигона уже ведется. Но до ввода ее в эксплуатацию целесообразно продлить использование емкости первой карты. Для этого предложено увеличить объем сортировки мусора, что позволит снизить количество твердых бытовых отходов, подлежащих захоронению.

Предложение анализируется сотрудниками министерства строительства и ЖКХ Тверской области и собственниками полигона.