Количество случаев бешенства в Костромской области снизилось в 7 раз

Кострома, , 16:38 — REGNUM С января по июнь текущего года в Костромской области было зафиксировано 2 случая бешенства, сообщает областное управление Роспотребнадзора. Это в 7 раз меньше показателей аналогичного периода прошлого года.

В текущем году случай бешенства был зарегистрирован в Красносельском районе: два человека пострадали от царапин домашней кошки, не привитой от болезни.

В целом за полгода от укусов собак и кошек пострадали 600 жителей области. Больше всего за медицинской помощью обращались в Костроме, Нерехте, Шарье и Мантурово.

ИА REGNUM напоминает, что Костромская область потратила более 2 миллионов рублей на вакцины от бешенства и сибирской язвы: более 2 миллионов рублей из федерального бюджета и около 100 тысяч — из областного.

По данным областного управления ветеринарии, против бешенства с начала года было привито более 51 тысячи животных, против сибирской язвы — около 21 тысячи.

В пресс-службе отмечают, что профилактические меры позволили снизить заболеваемость животных, в том числе бешенством, почти на 86% по сравнению с 2017 годом.

Роспотребнадзор напоминает, что «бешенство (гидрофобия) — чрезвычайно опасное неизлечимое вирусное заболевание человека и плотоядных животных, которое всегда заканчивается смертью больного».