За три года число крупных инвестпроектов на Кубани выросло в полтора раза

Краснодар, , 16:17 — REGNUM Количество крупных инвестиционных проектов на Кубани за три года увеличилось в полтора раза. Об этом сообщили в пресс-службе администрации края 24 июля по итогам заседания региональной комиссии по улучшению инвестиционного климата.

Согласно данным, которые привел губернатор Вениамин Кондратьев, только в 2017 году в Краснодарский край было привлечено почти 500 млрд рублей инвестиций. Темп роста объема вложений в экономику составил 106,1%. По объему инвестиций край находится на шестом месте в стране и на первом в Южном федеральном округе.

За последние же три года число крупных инвестиционных проектов в регионе выросло в полтора раза — речь идет о проектах, стоимость которых оценивается в сумму более 100 млн рублей.

Отдельно обсуждалась и работа по реализации заключенных соглашений: в крае по поручению главы региона провели ревизию всех ранее заключенных договоров. В итоге уровень исполняемости соглашений вырос с 50% до 81%.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи делегация Краснодарского края заключила 212 соглашений и протоколов на общую сумму порядка 242 млрд рублей.

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