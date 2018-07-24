Люди стали реже покидать Архангельскую область

Архангельск, , 16:06 — REGNUM Численность населения Архангельской области в первом полугодии сократилась на 4,6 тыс. человек, или на 0,4%. Об этом ИА REGNUM сообщили в Архстате.

По данным статистики, с начала текущего года в регион прибыло 8,3 тыс. человек, а выбыло за его пределы 10,6 тыс. человек. Миграционный отток составил 2,3 тыс. человек, что на 22,2% меньше, чем за шесть месяцев предыдущего года.

Темпы сокращения численности населения снижаются вместе с показателями рождаемости в регионе. В первом полугодии в области зарегистрировано 5588 родившихся и 7865 умерших. В сравнении с аналогичным периодом 2017 года общий коэффициент рождаемости снизился на 7,5%. А вот общий коэффициент смертности остался на том же уровне — 13,7 умерших на тысячу человек населения.

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Основные причины смертности населения связаны с болезнями системы кровообращения (более 58% всех умерших). С начала 2018 года от этих причин умерло 4,5 тыс. человек (на 0,5% больше, чем за январь-июнь 2017 года). Увеличилось также число умерших от болезней органов пищеварения на 0,8%. Число умерших от новообразований, напротив, уменьшилось на 2,1%. Снизилось и число умерших от болезней органов дыхания на 8,7%, инфекционных и паразитарных болезней — на 13,6%, внешних причин — на 0,9%.

Напомним, за 2017 год население региона сократилось на 10,9 тысяч человек, или на 0,9%. К началу 2018 года численность населения области составляла 1 млн 155 тысяч человек.

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