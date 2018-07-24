Британцы пропили £287 млн после выхода сборной в плей-офф ЧМ

Лондон, , 15:55 — REGNUM Жители Великобритании потратили рекордную сумму на алкоголь за неделю чемпионата мира, когда национальная футбольная сборная играла с командами Колумбии и Швеции. Такие данные приводит 24 июля консалтинговая компания Kantar Worldpanel.

Алкогольные напитки обошлись британским болельщикам в £287 млн ($377 млн) — этот недельный показатель уступает лишь периодам, когда в стране отмечают Рождество и Пасху. Эксперты называют такие расходы колоссальными.

За последний месяц «одержимые футболом» британцы совершили 13 млн визитов в магазины сверх нормы. Они спешно обеспечивали себя продуктами для просмотра футбольных матчей, причем спиртного закупали особенно много.

За 12 недель, предшествующих 15 июля, объем проданных продуктов в Великобритании вырос на 3,6% в годовом выражении.

Как сообщало ИА REGNUM, в плей-офф чемпионата мира по футболу в России английская сборная победила Колумбию (1:1, 4:3 в серии пенальти) и Швецию (2:0). В полуфинале британцы уступили хорватам (1:2), а в матче за третье место — сборной Бельгии (0:2).