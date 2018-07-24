Власти Феодосии обещают бороться с пробками с помощью эвакуаторов

Феодосия, Крым, , 15:54 — REGNUM Администрация Феодосии рассматривает возможность перенаправления транспортных потоков и работы эвакуаторов на территории городского округа, чтобы уменьшить пробки после открытия Крымского моста. Об этом 24 июля на пресс-конференции в Симферополе сообщил глава администрации Феодосии Сергей Фомич, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Принято решение частично изменить направление транспортного потока на въезде в город, также обсуждается вопрос перенаправления грузового транспорта вокруг Феодосии», — уточнил чиновник.

Он также отметил, что установка светофоров помогла немного разгрузить движение на трассе Симферополь-Керчь в районе села Береговое, где проблема пробок стоит особо остро, но необходимы дополнительные меры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что в течение недели властями будут предприняты конкретные шаги, которые позволят разгрузить ситуацию с пробками на трассе Симферополь — Керчь.

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