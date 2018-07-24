«Нафтогаз Украины» передаст функции оператора газотранспортной системы

Киев, , 15:47 — REGNUM Функции оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины будут отделены от «Нафтогаза Украины» до 2020 года, сообщает 24 июля «112 Украина».

Согласно сообщению, «Нафтогаз» ведет переговоры с компанией «Магистральные газопроводы Украины» об отделении функций оператора ГТС. В «Нафтогазе» подчеркнули, что эта операция позволит выполнить требования ЕС по энергетическому регулированию. Также глава наблюдательного совета «Нафтогаза» Клэр Споттисвуд отдельно поблагодарила заместителя госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Фрэнка Фэннона за помощь.

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Напомним, ранее украинский политик Виктор Медведчук заявил, что снижение в 1,8 раза импорта природного газа на Украине за пять месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года вызвано сокращением спроса на газ со стороны промышленности почти в два раза.

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