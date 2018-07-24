Прокуратура опровергла слова об «отличных» дорогах в Суздале

Суздаль, Владимирская область, , 15:44 — REGNUM Прокуратура добилась ремонта дорог в городе Суздаль Владимирской области. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в результате проверки было выявлено, что на восьми участках города дорога находится в ненадлежащем состоянии. Согласно решению суда, в течение трех месяцев администрация города должна отремонтировать все проблемные участки.

Так, по данным прокуратуры, в городе плохие дороги на бульваре Всполье, на улицах Пожарского, Советской, Коровники, Гоголя и других.

«По указанным фактам межрайонным прокурором в суд направлено административное исковое заявление с требованием обязать администрацию города Суздаля привести в соответствии с требованиями законодательства указанные участки автомобильных дорог. Исковые требования прокурора удовлетворены», — говорится в сообщении.

При этом пока решение не вступило в законную силу, а это значит, что администрация города вполне может его обжаловать, чтобы не ремонтировать дороги.

Отметим, что ранее об отличном качестве дорог в Суздале и об изменениях к лучшему говорил актер Сергей Безруков, который приезжал в город на съемки фильма «Годунов». Слова артиста приводила пресс-служба администрации региона. В частности, Сергей Безруков заявил, что последний раз был в Суздале 14 лет назад.

«Проезжая на автомобиле по области и по городу Суздалю, я ощутил колоссальную разницу. И в первую очередь — это отличные дороги», — сказал тогда актер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2018 году муниципалитеты Владимирской области получат 1,2 млрд рублей на строительство и ремонт дорог. На них будет построено и отремонтировано 150 дорог местного значения. Деньги, в том числе, должен получить и Суздаль, который в 2024 году готовится отметить 1000-летие.

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