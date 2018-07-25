Госдума РФ попросила главу МВД заняться расследованием поджога автобусов

Тула, , 08:59 — REGNUM Глава комитета Государственной думы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева обратилась к министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву. По ее мнению, легальные автобусные перевозчики в жесткой форме «выдавливаются с рынка» криминальными структурами. При этом не только попираются все возможные принципы честной конкуренции, но и используются бандитские приемы из «лихих 90-х».

«На компании, ведущие легальную и прозрачную деятельность, оказывается давление с использованием преступных методов, включая грабежи, поджоги автобаз и транспортных средств, порчу имущества, запугивания, избиения и даже убийства», — отмечается в обращении Тамары Плетневой. Все это ставит под угрозу безопасность и здоровье пассажиров, среди которых много женщин и детей.

Поводом для депутатского запроса в адрес федерального министра стало преступление, совершенное 4 мая 2018 года в Москве, — массовый поджог новых автобусов, принадлежавших нескольким автотранспортным предприятиям. В результате инцидента было уничтожено 23 единицы автотранспорта и нанесен материальный ущерб в размере более 160 миллионов рублей. Сожженные автобусы работали на маршрутах Москва — Новомосковск (Тульская область), а также были заявлены на перевозку болельщиков в рамках прошедшего чемпионата мира по футболу.

По факту поджога автобусов следственным управлением МВД РФ по Юго-Западному административному округу Москвы было возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ «Умышленное повреждение чужого имущества, с причинением значительного ущерба». Основная версия следствия: поджог совершен по предварительному сговору и по заказу транспортных компаний-конкурентов. Предполагаемым заказчиком преступления является ранее неоднократно судимый за грабежи и иные преступления криминальный авторитет Валерий Плужников. Председатель комитета Госдумы Тамара Плетнева просит Владимира Колокольцева, министра внутренних дел России, взять расследование этого вызывающего и резонансного преступления под личный контроль и довести его до суда.

Как сообщает «Росбалт», «Валерий Плужников в середине 90-х переехал в Тулу, стал контролером на местном вокзале, и вскоре подмял по себя маршруты Тула — Москва и Новомосковск — Москва». Как отмечает издание, «были похищены и избиты директор ООО «Анита-трейд» Владимир Сахаров и его друг Сергей Полунин. Тогда же был убит руководитель ведущего регионального транспортного предприятия Николай Митяев».

На сегодняшний день Плужников контролирует ряд компаний, занимающихся перевозками, в числе которых ЗАО «Автотранспортное предприятие № 10», ООО «Ветерок», «Интертранс» и «Автостар» и т.д. Как утверждает «Росбалт», «предпринимателю удалось выстроить устойчивые связи с проверяющими органами и органами местного самоуправления». «Достаточно вспомнить громкое дело, когда среди инспекторов Ространснадзора был выявлен ряд сотрудников, «оказывающих содействие» бизнесу Плужникова. Общая сумма только доказанных взяток перевалила за миллион», — подчеркивает издание.

В 2010 году бизнесмен был приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы по статье «кража». Плужникова также обвинили в использовании поддельного паспорта на фамилию Иванов, по которому он летал по всему миру. В итоге ему было назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы.

Отбыв срок в исправительной колонии № 38 в городе Березники Пермского края, Плужников вышел на свободу. «Примерно в это же время, — обращает внимание «Росбалт», — у его конкурентов неожиданно начали сгорать автобусы. Один из водителей, Геннадий Белоусов из Кимовска, был избит, находился в коме и сейчас пребывает в вегетативном состоянии. Список так или иначе пострадавших предпринимателей постоянно пополняется, в нем насчитывается уже более двух десятков эпизодов».

К ходу следствия, которое ведет следственное управление МВД РФ по Юго-Западному административному округу Москвы, приковано самое пристальное внимание председателя комитета Госдумы и общественных организаций.

«Чрезвычайное происшествие с поджогом в Москве подчеркивает, что ситуация уже вышла из разряда стандартных, требует повышенного внимания правоохранительных и надзорных органов, — уверен первый заместитель председателя комиссии по общественному контролю Общественной палаты РФ Артем Кирьянов. — Главное, о чем надо думать в этой связи — безопасность и здоровье пассажиров, у которых подчас просто нет альтернативы автобусному транспорту. А безопасность могут обеспечивать только легальные перевозчики, работающие в правовом поле. Озабоченность председателя комитета Госдумы понятна: проблема междугородных перевозок вышла на уровень парламентского контроля, необходимо усилить внимание к отрасли, возможно, принять законодательные решения по ужесточению ответственности нелегальных перевозчиков в рамках Уголовного кодекса. Общественная палата России также готова к предметному рассмотрению вопросов, связанных с межрегиональными перевозками — жизнь и здоровье людей являются абсолютным приоритетом».

Сложная ситуация на рынке пассажирских перевозок сложилась не только в Тульской области.

«Законный перевозчик недополучает прибыль, от этого страдает бюджет региона, так как и налоговых отчислений платится намного меньше. А чистая прибыль нелегалов остается у них в карманах. Вот и вся арифметика. При этом из-за низкого качества сервиса и обслуживания маршрутов, именно здесь происходит больше всего аварий», — полагает заместитель руководителя транспортного управления Ленинградской области Михаил Присяжнюк.

Нелегальные перевозки пассажиров опасны тем, что не отвечают требованиям безопасности: перевозчики используют старые автобусы, не страхуют пассажиров, водители не проходят медкомиссию, а транспортные средства — технический контроль. Нелегальный перевозочный бизнес наносит существенный вред российской экономике, подрывает основы правового государства, препятствует формированию цивилизованного рынка транспортных услуг и развитию конкурентной среды.

«Основная наша задача — сделать требования для всех компаний, осуществляющих как регулярные, так и заказные перевозки, едиными, — заявил генеральный директор Агентства автомобильного транспорта Алексей Двойных. — Необходимо подтолкнуть перевозчиков к обновлению автопарка, а нерадивых — уйти с рынка. Это повысит безопасность перевозок и сохранит здоровье пассажиров».

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков отметил, что необходимы «новые правила, которые помогут нам привлечь к ответственности недобросовестных перевозчиков, не обеспечивающих безопасность пассажиров, не принимающих безналичную оплату и нарушающих маршруты».

Проблема вышла и на самый высокий уровень. Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания президиума Госсовета по комплексному развитию пассажирских региональных перевозок заявил: «Ситуация, по нашему мнению, требует самого пристального внимания в целях недопущения криминализации такой значительной сферы предпринимательства, как пассажирские перевозки с учетом необходимости предоставления высокого качества услуг населению и, главное, обеспечения безопасности граждан, пользующихся услугами. Что касается нелегальных перевозок — контроль нужно усиливать, система мер должна быть, которая понимала бы где, кто, как, кого перевозит, по каким маршрутам, на каких условиях».