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Власти Феодосии хотят сделать город детской здравницей

Экономика

Чиновники уверены, что у города всё для этого есть

Власти Феодосии хотят сделать город детской здравницей
Марина Каширская © ИА REGNUM
Крым

Симферополь, 24 июля 2018, 15:18 — REGNUM  С ростом количества туристов после открытия Крымского моста власти Феодосии приложат максимум усилий, чтобы сделать город детской здравницей. Об этом 24 июля на пресс-конференции в Симферополе сообщила начальник отдела по курортам и туризму Феодосии Елена Кондратенко, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«После открытия автомобильной части Крымского моста в Феодосии существенно увеличилось количество туристов, примерно на 10%. У нас активно развивается семейный отдых, потому что чаще всего приезжают гости с детьми. В Феодосии есть всё для того, чтобы город стал детской здравницей», — отметила специалист.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в соцсетях появилась информация о жалобах на плохое самочувствие детей, отдыхающих в феодосийском лагере «Вымпел». Позже в администрации города сообщили, что в больницу поступило трое детей, однако признаков отравления у них не обнаружили. Специалисты крымского Росприроднадзора также не нашли после проверки инфекционных заболеваний у детей. Однако депутат Госдумы РФ Андрей Козенко потребовал провести более тщательную проверку детского учреждения.

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