В Узбекистан для консультации приедут вьетнамские рыболовы и рисоводы

Ташкент, , 15:09 — REGNUM В ходе заседания узбекско-вьетнамской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству стороны договорились привлечь из Вьетнама в Узбекистан специалистов по рисоводству, рыболовству, выращиванию чайных культур и черного перца. Об этом 24 июля сообщает издание «Новости Узбекистана» со ссылкой на министра внешней торговли Жамшида Ходжаева.

Заместитель министра промышленности и торговли Вьетнама Хоанг Куок Выонг предложил также наладить сотрудничество в области образования путем обмена студентами. По итогам мероприятия был подписан итоговый протокол.

Напомним, в 2017 году товарооборот между Узбекистаном и Вьетнамом превысил $33 млн, что на 16% больше, чем в 2016 году. По итогам первых шести месяцев 2018 года этот показатель увеличился в 2,5 раза и составил $30 млн.

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