Вторник, 24 Июля 2018 года
16:35:11 МСК

Ростовское предприятие понесёт убытки из-за гриппа птиц: введён карантин

Экономика

Вирус обнаружен на предприятии по производству индейки

Ростовское предприятие понесёт убытки из-за гриппа птиц: введён карантин
Городецкая Инна. На птицеферме. 1957

Ростов-на-Дону, 24 июля 2018, 15:00 — REGNUM  В Ростовской области обнаружен новый очаг птичьего гриппа. Вирус вновь поразил крупнейшего производителя индейки. Согласно распоряжению губернатора, на территории участка выращивания №5 компании «Евродон» Октябрьского района установлен карантин, передаёт ИА REGNUM 24 июля.

Угрожаемой территорией на время действия карантина признана зона радиусом пять километров от эпизоотического очага, включая хутор Калиновка, зоной наблюдения — территория радиусом 10 километров, включая хутора Новопавловка, Новогригорьевка, Веселый, Красный Кут Октябрьского района. В документе также говорится о необходимости утверждения перечня ограничений на оборот птицы, продуктов птицеводства, кормов и кормовых добавок на территории поражённого вирусом участка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале июля 2018 года птичий грипп вернулся в Ростовскую область. Вирус был найден у павших кур на территории корпуса №3 АО «Птицефабрика Белокалитвинская».

Читайте по теме: В Ростовской области из-за птичьего гриппа закрыли птицефабрику

Напомним, ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев отметил, что птичий грипп отрицательно сказался на производстве яиц в регионе. Глава региона поручил донскому министерству сельского хозяйства и продовольствия найти меры для решения вопроса.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области птичий грипп сказался на производстве яиц

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Птичий грипп
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить