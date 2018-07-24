Ростовское предприятие понесёт убытки из-за гриппа птиц: введён карантин

Ростов-на-Дону, , 15:00 — REGNUM В Ростовской области обнаружен новый очаг птичьего гриппа. Вирус вновь поразил крупнейшего производителя индейки. Согласно распоряжению губернатора, на территории участка выращивания №5 компании «Евродон» Октябрьского района установлен карантин, передаёт ИА REGNUM 24 июля.

Угрожаемой территорией на время действия карантина признана зона радиусом пять километров от эпизоотического очага, включая хутор Калиновка, зоной наблюдения — территория радиусом 10 километров, включая хутора Новопавловка, Новогригорьевка, Веселый, Красный Кут Октябрьского района. В документе также говорится о необходимости утверждения перечня ограничений на оборот птицы, продуктов птицеводства, кормов и кормовых добавок на территории поражённого вирусом участка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале июля 2018 года птичий грипп вернулся в Ростовскую область. Вирус был найден у павших кур на территории корпуса №3 АО «Птицефабрика Белокалитвинская».

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Напомним, ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев отметил, что птичий грипп отрицательно сказался на производстве яиц в регионе. Глава региона поручил донскому министерству сельского хозяйства и продовольствия найти меры для решения вопроса.

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