Госдума вводит новые правила таможенного регулирования

Москва, , 15:02 — REGNUM Правительственный законопроект, направленный на усовершенствование таможенного регулирования в РФ в связи с принятием Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Госдума приняла во втором, основном чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 24 июля.

Речь идет о необходимых изменениях законодательства РФ в связи со вступившим в силу 1 января 2018 года Таможенным кодексом ЕАЭС. В частности, прописываются правила перехода к электронной торговле, а также упрощаются правила администрирования и оформления товаров.

Так, при таможенном декларировании товаров предлагается вести реестр — им сможет воспользоваться таможенный представитель. Кроме того, правительство также прописывает, что добросовестные участники внешнеэкономической деятельности смогут не предоставлять обеспечение обязанностей по оплате платежей и сборов при импорте.

Кроме того, в РФ также предлагается сократить сроки выдачи предварительных решений о стране происхождения товаров и о классификации товара, а также упростить процедуру идентификации товаров и продуктов их переработки.

Законопроект также прописывает порядок определения происхождения товаров, порядок контроля их таможенной стоимость и таможенного декларирования, способы уплаты таможенных платежей и другие необходимые гарантии работы новой системы. Кроме того, профильный комитет Госдумы по бюджету и налогам с помощью этого законопроекта наделил правительство правом устанавливать правила реализации товаров в магазинах беспошлинной торговли.

В ходе рассмотрения законопроекта во втором чтении правительство РФ предлагало ввести платеж на покупки физлиц в иностранных интернет-магазинах, однако затем замминистра финансов РФ Илья Трунин заявил, что в правительстве считают такую норму несвоевременной.