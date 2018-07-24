В Госдуме просят Чайку разобраться с невыплатой зарплат шахтерам Забайкалья

Москва, , 15:01 — REGNUM В Госдуме обеспокоены ситуацией, в которой оказались объявившие голодовку шахтёры золотодобывающего предприятия «Урюмкан» на Дарасунском золотодобывающем руднике в Забайкалье. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 июля, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР) направил обращения в ряд ведомств.

Так, депутат Госдумы просит генпрокурора Юрия Чайку, руководителя Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) Всеволода Вуколова, а также губернатора Забайкальского края Наталью Жданову вмешаться и проинформировать о мерах, предпринимаемых ведомствами для разрешения сложившейся ситуации с задержкой выплаты заработной платы шахтерам, чтобы не допустить повторения ситуации, аналогичной событиям, произошедшим с шахтерами Гуково Ростовской области.

Год назад в Ростовской области произошла парадоксальная ситуация. С одной стороны, при поддержке областных властей ОАО «Региональная корпорация развития» осуществляла выплату шахтерам обанкротившейся угольной компании «Кингкоул» многомиллионных долгов по зарплате. С другой, горняки продолжали обвинять власти в игнорировании их требований и невыполнении взятых на себя обязательств.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, 60 шахтёров решили объявить голодовку после трехмесячной задержки заработной платы и майских «подачек» — рабочим заплатили чуть более тысячи рублей. Следственные органы начали доследственную проверку.

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