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Депутат ГД: крымчанам вернут «сгоревшие» вклады украинских банков

Экономика

Вкладчикам украинских «дочек» «Сбербанка» и «ВТБ» необходимо подать соответствующее заявление

Симферополь, 24 июля 2018, 14:50 — REGNUM  Крымчане, которые до сих пор не смогли получить компенсации по вкладам в украинских отделениях «Сбербанка» и «ВТБ», могут обратиться в Центробанк РФ. Об этом 24 июля сообщили в пресс-службе депутата Госдумы РФ Андрея Козенко («Единая Россия»).

По словам Козенко, после воссоединения полуострова с Россией, с 2014 по 2017 годы была проведена масштабная работа по выплатам жителям республики и города Севастополя крупнейшими российскими банками по вкладам, размещённым в их дочерних банках на территории Украины, однако ещё не все вкладчики по ряду причин реализовали это право.

«У нас есть официальная информация Банка России, что они готовы продолжить эту работу в рамках действующего законодательства. Поэтому те крымчане, которые не успели получить все полагающиеся им выплаты, могут и сегодня обращаться в Службу по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России», — отметил Андрей Козенко, посоветовав крымчанам не затягивать с подачей заявления в Центробанк РФ.

Парламентарий добавил, что сделать это можно почтовым отправлением по адресу: ул. Неглинная, 12, Москва, 107 016. Кроме того, работает интернет-приёмная на официальном сайте Банка России, где можно направить заявление в электронной форме.

Как сообщало ИА REGNUM, до воссоединения с Россией в Крыму действовало около 180 банков и порядка 1000 отделений. Вклады местного населения составляли около 20 млрд гривен или 62 млрд рублей по курсу на начало мая 2014 года. Абсолютным лидером в рознице был «Приватбанк» с 337 отделениями. В марте 2014 года банк ограничил операции физических лиц, а потом перестал обслуживать всех клиентов.

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Воссоединение Крыма с Россией
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