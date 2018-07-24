Россия поставит на север Таджикистана сто новых автобусов

Душанбе, , 14:44 — REGNUM В Ходжент завезены 25 современных автобусов российского производства. Об этом сегодня, 24 июля, сообщает таджикское государственное информационное агентство «Ховар».

Всего для улучшения уровня обслуживания пассажиров в административный центр Согдийской области будет завезено 100 автобусов, которые будут курсировать по 10 маршрутам. Инициатива поддержана правительством Таджикистана в рамках проекта «Развитие общественного транспорта города Худжанд», который финансируется Европейским банком реконструкции и развития.

Отмечается, что новые автобусы отвечают всем современным требованиям и обеспечивают одновременную перевозку более 70 пассажиров.

Отметим, что за последние месяцы на фоне подорожания углеводородов на мировом рынке и удешевления таджикской нацвалюты выросла стоимость пассажирских перевозок по Таджикистану в целом и в Согдийской области в частности, о чем ИА REGNUM сообщало ранее.