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Россия поставит на север Таджикистана сто новых автобусов

Экономика

25 из них уже прибыли в Ходжент

Душанбе, 24 июля 2018, 14:44 — REGNUM  В Ходжент завезены 25 современных автобусов российского производства. Об этом сегодня, 24 июля, сообщает таджикское государственное информационное агентство «Ховар».

Всего для улучшения уровня обслуживания пассажиров в административный центр Согдийской области будет завезено 100 автобусов, которые будут курсировать по 10 маршрутам. Инициатива поддержана правительством Таджикистана в рамках проекта «Развитие общественного транспорта города Худжанд», который финансируется Европейским банком реконструкции и развития.

Отмечается, что новые автобусы отвечают всем современным требованиям и обеспечивают одновременную перевозку более 70 пассажиров.

Отметим, что за последние месяцы на фоне подорожания углеводородов на мировом рынке и удешевления таджикской нацвалюты выросла стоимость пассажирских перевозок по Таджикистану в целом и в Согдийской области в частности, о чем ИА REGNUM сообщало ранее.

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Экономика Таджикистана
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