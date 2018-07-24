Долю Ростеха в Yota Devices купил китайский консорциум

Москва, , 14:22 — REGNUM Ростех продал возглавляемому Trinity World Management (TWM) китайскому консорцимуму долю в Yota Devices. За 25,1% пакета акций российская компания получит более 3 млрд рублей, говорится в пресс-релизе Ростеха.

Решение о продаже пакета принято в связи с выходом Yota Devices на стадию масштабирования на международных рынках. Миссия Ростеха как стратегического инвестора, обеспечившего раннее развитие проекта, завершена, пояснили в компании.

Ростех инициировал сделку в рамках опционного соглашения с TWM. В результате TWM и China Baoli будут владеть более чем половиной акций Yota Devices, а Ростех полностью выйдет из бизнеса по разработке смартфона YotaPhone.

Как сообщало ИА REGNUM, до 2011 года Yota Devices являлась подразделением провайдера Yota. В 2013 году вышло первое поколение смартфонов YotaPhone, в 2017 году был официально представлен гаджет третьего поколения.

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