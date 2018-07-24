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Киев планирует перейти на облигации в евро и юанях

Экономика

В последний раз Украина выпустила облигации в долларах и гривнах

Киев, 24 июля 2018, 14:22 — REGNUM  Украина планирует выпустить облигации в евро и юанях, заявила исполняющая обязанности министра финансов Украины Оксана Маркарова, сообщает 24 июля УНИАН.

По ее словам, Киев уже выпускал облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в евро, но потом перестал. Сейчас правительство может возобновить выпуск ОВГЗ в евро, а также впервые начать выпуск облигаций в юанях.

Напомним, ранее правительство Украины выпустило ОВГЗ на сумму $280 млн в долларах и гривнах, основная часть облигаций была выпущена в долларах.

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Отметим, государственный долг Украины составляет $28,34 млрд, из которых 47% хранится в виде облигаций у Национального банка Украины.

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Социально-экономический кризис на Украине
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