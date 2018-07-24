Школам компенсируют проезд учеников из других районов

Москва, , 14:21 — REGNUM Госдума приняла в третьем чтении закон о бесплатной перевозке школьников, передает корреспондент ИА REGNUM 24 июля.

Учредители школ будут обязаны организовать бесплатные школьные автобусы для перевозки детей. Речь идет о случаях, когда на территориях муниципальных образований не обеспечена транспортная доступность школ по месту жительства обучающихся.

Расходы учредителя муниципальной образовательной организации на организацию бесплатной перевозки обучающихся в данной образовательной организации и проживающих на территории иного муниципального района или городского округа, подлежат компенсации в порядке, установленном законом субъекта РФ, и учитываются в межбюджетных отношениях.