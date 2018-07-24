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Школам компенсируют проезд учеников из других районов

Экономика

Речь идет об организации перевозок школьными автобусами

Москва, 24 июля 2018, 14:21 — REGNUM  Госдума приняла в третьем чтении закон о бесплатной перевозке школьников, передает корреспондент ИА REGNUM 24 июля.

Учредители школ будут обязаны организовать бесплатные школьные автобусы для перевозки детей. Речь идет о случаях, когда на территориях муниципальных образований не обеспечена транспортная доступность школ по месту жительства обучающихся.

Расходы учредителя муниципальной образовательной организации на организацию бесплатной перевозки обучающихся в данной образовательной организации и проживающих на территории иного муниципального района или городского округа, подлежат компенсации в порядке, установленном законом субъекта РФ, и учитываются в межбюджетных отношениях.

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