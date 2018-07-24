Судоходную компанию из Татарии пытаются обанкротить налоговики

Тюлячинский район, Татария, , 14:11 — REGNUM Третью попытку обанкротить небольшуюсудоходную компанию из Татарии — ООО «Поволжская судоходная компания» за три года предприняланалоговая служба. Иск подан в Арбитражный суд РТ, но пока к производству не принят, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сумма претензий составляет 3 122 402,08 рубля, иск поступил в суд 20 июля 2018 года.

В 2016—2017 году УФНС по Татарии уже предпринималапопытки обанкротить малое предприятие, учредителем которого и его же гендиректором выступает Марат Шарипов.

По иску от 2016 года в отношении компании 23 августа было введено наблюдение.

«Утвердить временным управляющим Общества с ограниченной ответственностью «Поволжская судоходная компания» Тюлячинский район, п. Узяк (ОГРН 112 130 014 412, ИНН 2 130 111 763) Сабитова Алмаза Рашитовича», «Включить требование Федеральной налоговой службы в размере 1494 660 рублейнедоимки по НДФЛ в состав второй очереди, 394 059 рублей недоимки по обязательным платежам, 244 563 рублей95 копеекпени и 83 758 рублейштрафа в состав третьей очереди реестра требований кредиторов», — решил суд в 2016 году.

Позднее стало известно, что владелец компании проигнорировал требования временного управляющего о предоставлении необходимых материалов и в ситуацию вмешалась прокуратура. Руководителя привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 40 тыс. рублей в доход государства.

Наблюдение было установлено до середины декабря 2016 года. 22 февраля 2017 года производство по этому делу было прекращено в связи с погашением всех долгов. Налоговая служба оставалась единственным кредитором на тот момент.

28 сентября 2017 года УФНС по РТ снова обратилось с иском о банкротстве этого же ООО. Только теперь сумма претензий составила 3 543 772,01 рубля. Рассмотрение дела несколько раз откладывалось и 16 января 2018 года суд отказал во введении наблюдения, так как сумма претензий была в процессе снижена до менее 300 тыс. рублей. При этой сумме оснований для банкротства нет.

20 июля 2018 года налоговая служба предприняла очередную попытку обанкротить ООО.

Отметим, владелецсудоходнойкомпании выступает учредителем и соучредителем ещё 13 компаний, часть из которых на сегодня ликвидирована. Среди действующих — ООО «Управляющая компания «Новочебоксарский грузовой порта» (Чувашия), ООО «Камские нерудные материалы» (Удмуртия), ООО «Берегстрой» и ООО «Железобетонный комбинат». Две последние зарегистированы в Татарии.