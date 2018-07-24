Госдума ввела страхование вкладов для малого и микробизнеса

Москва, , 14:09 — REGNUM Закон о распространении механизма страхования средств на банковские счета малого бизнеса и микропредприятий, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 24 июля.

Речь идет о том, чтобы распространить действующие сегодня нормы в отношении физлиц на малые предприятия и микробизнес. Так, сегодня физлица и индивидуальные предприниматели гарантированно получают возмещения средств, которые находились на их счетах в банке, потерявшем лицензию. Речь идет о сумме до 1,4 млн рублей — если банк прекратил работу, то Агентство по страхованию вкладов возмещают гражданам эту сумму.

Теперь такая практика затронет также малый и микробизнес. Как отмечали депутаты в ходе рассмотрения законопроекта, такие нововведения необходимы именно для таких предпринимателей, поскольку они чаще всего открывают счета в маленьких банках.

«Поскольку лицензий чаще всего лишаются небольшие банки, в которых открывают счета субъекты малого бизнеса, отсутствие страхования денежных средств неизбежно ставит под угрозу их дальнейшую деятельность», — заявил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, включение малого бизнеса в систему страхования вкладов станет серьезной гарантией для предпринимателей. Это позволит им развивать свой бизнес, что будет позитивно сказаться на экономическом развитии РФ.

«Малый бизнес — это рабочие места, эффективное и конкурентоспособное производство. Его включение в систему страхования вкладов станет серьезной гарантией для предпринимателей», — отметил Володин.