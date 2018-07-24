Госдума фиксирует порядок расчета налога на имущество

Москва, , 14:07 — REGNUM Закон о введении в РФ нового порядка расчета налога на недвижимое имущество Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 24 июля.

Новый закон направлен на установление более справедливого порядка расчета налога, исчисляемого в зависимости от кадастровой стоимости недвижимости. Одним из авторов инициативы выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Сегодня налог на имущество рассчитывается с учетом временного коэффициента, который изначально составлял 0,2, но каждый год увеличивается на 20%. Сегодня часть регионов при расчете налога на имущество уже используют коэффициент 0,6, а в 2019 году должны были переходить на коэффициент 0,8 — то есть, кадастровая стоимость могла бы превышать инвентаризационную на 80%. Нововведение остановит этот рост.

Теперь коэффициент будет зафиксирован — он составит 0,6. Так, кадастровая стоимость не сможет превышать инвентаризационную более, чем на 60%. Для тех регионов, где такая ставка уже действует, вводится норма о том, что ежегодно увеличение суммы налога не может превышать 10% по сравнению с предыдущим годом.