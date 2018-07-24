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«Укртелеком» сократил чистую прибыль почти на 19%

Экономика

Доходы от продажи интернет-услуг растут, а от телефонных – падают

Киев, 24 июля 2018, 14:04 — REGNUM  Чистая прибыль одной из крупнейших украинских компаний по предоставлению телекоммуникационных услуг «Укртелеком» сократилась во втором квартале 2018 года на 18,6% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, заявил гендиректор фирмы Юрий Курмаз, сообщает 24 июля УНИАН.

По его словам, чистая прибыль «Укртелекома» за указанный период составила 289 млн гривен ($10,93 млн). При этом предоставление услуг телефонии оказалось менее выгодным, чем ранее, на 5,2% — доход от этого вида услуг составил 537 млн гривен ($20,3 млн). С другой стороны, доходы от интернет-услуг выросли на 5,3% — до 409 млн гривен ($15,46 млн).

Напомним, правительство Украины пытается национализировать «Укртелеком», принадлежащий олигарху Ринату Ахметову.

Читайте ранее в этом сюжете: Национализация: У крупнейшего олигарха Украины отбирают «Укртелеком»

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