Госдума ратифицировала соглашение о маркировке товаров в ЕАЭС

Москва, , 14:03 — REGNUM Соглашение, предполагающее обязательную маркировку товаров в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Госдума ратифицировала на пленарном заседании, передает корреспондент ИА REGNUM 24 июля.

Цена на товары могут увеличиться в пределах одного процента от себестоимости, отметил замглавы Минфина Юрий Зубарев в ходе обсуждения в Госдуме.

Документ был подписан странами-членами ЕАЭС в Алма-Ате 2 февраля 2018 года. Соглашение определяет основные правила работы системы маркировки товаров средствами идентификации. Так, в частности, страны ЕАЭС совместно с Евразийской экономической комиссией должны распределить полномочия по формирования общей системы маркировки для стран союза. Требования к системе маркировки, сроки и способы введения маркировки товаров, а также и описание этих товаров также установит комиссия.

При этом, отмечают в правительстве, стоит учитывать, что средства, которые страны союза будут использовать для маркировки, должны быть технологически совместимыми между собой, чтобы обеспечить так называемую взаимочитаемость маркировок. Кроме того, национальные информационные системы маркировки должны взаимодействовать друг с другом через интегрированную информационную систему ЕАЭС.

Такие нововведения смогут обеспечить законный оборот товаров в ЕАЭС, а также защитить права потребителей, отмечают в правительстве. Кроме того, система маркировки уже доказала свою эффективность — например, в вопросе обязательной маркировки меховых изделий.

«За первый год действия системы маркировки в Республике Беларусь и PФ (с августа 2016 года по июль 2017 года) легальный оборот меховых изделий увеличился относительного аналогичного периода 2015−2016 годов в 7 раз (до более чем 1,1 млн штук)», — отмечают в правительстве РФ.