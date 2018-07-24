В Воронеже для строительства дороги пожертвуют частными домами

Воронеж, , 14:02 — REGNUM От шести до 12 домовладений будут выкуплены у собственников и снесены при строительстве дороги-дублёра Московского проспекта в Воронеже. Об реализации проекта журналистам рассказал 24 июля и. о. руководителя департамента транспорта и автомобильных дорог правительства области Максим Оськин.

Как напоминает ИА REGNUM, проект новой дороги планируется разработать к середине 2019 года, стоимость проектных работ составит 46 млн рублей. Новая дорога станет дублером Московского проспекта, который сегодня является одним из наиболее загруженных участков города, и пройдет от улицы Антонова-Овсеенко до проспекта Труда.

Для реализации проекта, цитирует Оськина «Моё!», понадобится расширение улицы Солнечной. Для этих целей, по предварительным данным, планируется выкупить до 12 частных домовладений (в этом районе расположен частный сектор).

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