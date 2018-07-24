Forex Optimum: Торговая война – камень преткновения роста нефти

Москва, , 13:59 — REGNUM На рынке нефти наблюдается стабильность. Члены ОПЕК+ на июньском заседании приняли решение нарастить добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки из-за снижения добычи и экспорта из Ирана, Венесуэлы в следствии санкции со стороны США. При этом добыча в США продолжает нарастать, однако эта тенденция учтена прогнозами спроса и предложения как МЭА, так и ОПЕК и не оказывает значительного давления на котировки. Об этом сообщил ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

По его словам, главным негативным фактором для нефти остается развитие торговой войны между США и Китаем. Текущая тенденция может негативно сказаться на мировой экономике и спросе на сырье.

Капустянский добавил, что технически общая фундаментальная картина подтверждается. Нефть Brent медленно движется вниз в широком канале. Поддержка находится на $70,60 за баррель, а сопротивление в районе $78,40 за баррель. Локально котировки находятся вблизи поддержки, а впереди на этой неделе данные от Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов. Есть вероятность, что если данные выйдут негативными, то как минимум реализуется новая попытка тестирования уровня $70,60 уже на это неделе.

Читайте также: Госдума завершила налоговый маневр в нефтяной отрасли