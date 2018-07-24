Архангельский порт начал снижать сборы

Архангельск, , 13:48 — REGNUM Архангельский порт снизил портовые сборы для российских судов, ведущих рыбный промысел во внешних водах. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-служба правительства Архангельской области.

Ранее снижение портовых сборов распространялось только на отечественных судовладельцев, ведущих промысел на территории Российской Федерации: во внутренних морских водах, водах территориального моря, а также в пределах исключительной экономической зоны и континентального шельфа РФ.

Напомним, местные власти взялись за активное продвижение идеи создания в Архангельске крупного центра рыбопереработки. Однако крупных предприятий, занимающихся переработкой, у области пока нет. Тем не менее, перспективы региона хорошо оценили в Росрыболовстве.

Теперь российские суда, осуществляющие рыболовство в районах действия международных договоров РФ в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов и их доставку на территорию РФ для последующей реализации и переработки, уплачивают портовые сборы с коэффициентом 0,9 (кроме корабельного сбора).

Российские суда, оборудованные для хранения уловов в живом, свежем или охлаждённом виде и осуществляющие рыболовство во внутренних морских водах, в территориальном море, в исключительной экономической зоне, на континентальном шельфе РФ, в районах действия международных договоров РФ и в открытой части Мирового океана, целью которого является доставка водных биоресурсов для переработки или реализации на территории РФ, уплачивают портовые сборы по ставкам каботажного плавания с коэффициентом 0,3 (кроме корабельного сбора).

Уточняется, что отечественные траулеры длиной до 35 метров, осуществляющие прибрежное рыболовство во внутренних морских водах и в территориальном море РФ, полностью освобождаются от уплаты портовых сборов.

Добавим, что Архангельск является одним из самых «дорогих» портов России, что в значительной степени сдерживает его развитие не только в рыбопереработке. О необходимости пересмотра сборов также заявляют судоремонтники.

Губернатор региона Игорь Орлов обращался с вопросом пересмотра сборов к президенту РФ еще в 2016 году, обращая внимание на то, что из-за высоких сборов «транспортные потоки фокусируются в более «дешевых» портах либо переориентируются на порты других бассейнов или за границу».

Читайте также:

Архангельск мечтает стать центром переработки дальневосточной рыбы

Переработка рыбы в Архангельске выйдет на новый уровень

Читайте ранее в этом сюжете: Рыбный промысел в Арктике: ловить нечего, но на всякий случай запретят?