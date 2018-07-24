Индийские бизнесмены знакомятся с инвестпотенциалом Калужского региона

Калуга, , 13:39 — REGNUM В Калужской области сегодня, 24 июля, с рабочим визитом находится делегация Индии. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном агентстве регионального развития, бизнес-миссию возглавляет вице-президент индо-российской торгово-промышленной палаты в городе Ченнаи, основатель российско-индийского совместного предприятия «BrahMos Aerospace Pvt Ltd» Сиватхану Пиллаи.

Цель визита бизнесменов из Индии — знакомство с экономическим и инвестиционным потенциалом региона, расширение имеющихся направлений взаимодействия и установление сотрудничества по таким направлениям как информационные технологии, автомобильная промышленность, малый и средний бизнес, наука и культура.

В Калужском регионе делегация Индии посетила индустриальный парк «Грабцево» и познакомилась с расположенными на его территории производствами. Также состоялась встреча индийских бизнесменов с губернатором Калужской области Анатолием Артамоновым. В ходе переговоров гостям представили экономический и инвестиционный потенциал Калужской области. Анатолий Артамонов выразил уверенность в развитии двустороннего экономического и культурного диалога.

Напомним, внешнеторговый оборот Калужской области с Индией за январь-апрель 2018 года увеличился в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. В рамках международного логистического проекта «Новый Шелковый путь» осенью 2016 года на станцию «Ворсино» прибыл первый контейнерный поезд из Мумбаи (Индия).

Ченнаи — четвёртый по величине город Индии, один из крупнейших промышленных центров страны — считается автомобильной столицей Индии. Здесь производится более 40% индийских автомобилей.