Вторник, 24 Июля 2018 года
18:22:25 МСК

Ярославское УФАС требует отменить разрешения мэрии на установку билбордов

Экономика

Мэрия уверяет, что выдала их законно

Ярославское УФАС требует отменить разрешения мэрии на установку билбордов
УФАС по ЯО

Ярославль, 24 июля 2018, 17:52 — REGNUM  УФАС России по Ярославской области обязало департамент имущества и земельных отношений Ярославской области аннулировать разрешения на установку и эксплуатации рекламных конструкций, выданных без проведения торгов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Управлении федеральной антимонопольной службы Ярославской области.

С 1 января 2018 года сфера полномочия в сфере наружной рекламы перешли с муниципального на региональный уровень. Областные власти провели инвентаризацию ранее выданных разрешений на установку рекламных конструкций. В ее ходе выяснилось, что в Ярославле на 8 рекламных конструкций разрешения комитетом по рекламе мэрии Ярославля были выданы без проведения торгов. Разрешения получило рекламное агентство «Два слона» в декабре 2017 года. Его владельцем является депутат муниципалитета Дмитрий Кузьмин.

ДИЗО отправило обращение в ярославское УФАС с вопросом о законности разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

Антимонопольный орган в соответствии со ст. 39.1 Закона о защите конкуренции выдал предупреждение ДИЗО о необходимости аннулирования разрешений на установку и эксплуатации рекламных конструкций, выданных без проведения торгов. Срок исполнения — до 1 августа. В случае неисполнения Ярославским УФАС России будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства. Судьбу самих рекламных конструкций будет решать уже непосредственно ДИЗО, компетентный в данном вопросе орган», — сказала корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь Управления Федеральной антимонопольной службы по Ярославской области Дарья Завидонова.

Между тем городские власти обвинения в выдаче незаконных разрешений опровергают. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM и.о. директора МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» Илья Кислинский, рекламное агентство «Два слона» получило разрешения без торгов потому, что ранее эти места уже были разыграны на аукционе, в котором победило ООО «Сити». «Два слона» же перекупили эти места у «Сити» и обратились в агентство за соответствующим разрешением. Эту информацию подтвердил и управляющий директор рекламной группы «Два слона» Владимир Ганненко. В агентстве намерены защищать позицию о законности своих рекламных конструкций.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Закон «О рекламе»
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить