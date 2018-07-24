Ярославское УФАС требует отменить разрешения мэрии на установку билбордов

Ярославль, , 17:52 — REGNUM УФАС России по Ярославской области обязало департамент имущества и земельных отношений Ярославской области аннулировать разрешения на установку и эксплуатации рекламных конструкций, выданных без проведения торгов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Управлении федеральной антимонопольной службы Ярославской области.

С 1 января 2018 года сфера полномочия в сфере наружной рекламы перешли с муниципального на региональный уровень. Областные власти провели инвентаризацию ранее выданных разрешений на установку рекламных конструкций. В ее ходе выяснилось, что в Ярославле на 8 рекламных конструкций разрешения комитетом по рекламе мэрии Ярославля были выданы без проведения торгов. Разрешения получило рекламное агентство «Два слона» в декабре 2017 года. Его владельцем является депутат муниципалитета Дмитрий Кузьмин.

ДИЗО отправило обращение в ярославское УФАС с вопросом о законности разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

Антимонопольный орган в соответствии со ст. 39.1 Закона о защите конкуренции выдал предупреждение ДИЗО о необходимости аннулирования разрешений на установку и эксплуатации рекламных конструкций, выданных без проведения торгов. Срок исполнения — до 1 августа. В случае неисполнения Ярославским УФАС России будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства. Судьбу самих рекламных конструкций будет решать уже непосредственно ДИЗО, компетентный в данном вопросе орган», — сказала корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь Управления Федеральной антимонопольной службы по Ярославской области Дарья Завидонова.

Между тем городские власти обвинения в выдаче незаконных разрешений опровергают. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM и.о. директора МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» Илья Кислинский, рекламное агентство «Два слона» получило разрешения без торгов потому, что ранее эти места уже были разыграны на аукционе, в котором победило ООО «Сити». «Два слона» же перекупили эти места у «Сити» и обратились в агентство за соответствующим разрешением. Эту информацию подтвердил и управляющий директор рекламной группы «Два слона» Владимир Ганненко. В агентстве намерены защищать позицию о законности своих рекламных конструкций.