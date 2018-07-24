С повышением НДС каждый потеряет около 4 тыс. рублей — Куринный

Москва, , 13:28 — REGNUM С принятием закона о повышении НДС до 20% каждый гражданин РФ в среднем потеряет около 4 тыс. рублей, подсчитал депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный.

«В следующем году каждый россиянин в среднем потеряет (добровольно-принудительно передаст государству) 4 000 рублей в год», — написал Куринный в соцсети.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума в третьем чтении приняла закон о повышении с 2019 года ставки НДС с нынешних 18% до 20%. Бюджет дополнительно получит 620−630 млрд рублей в год.

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