В Крыму надеются на рост турпотока из-за нулевой ставки НДС на авиаперелеты

Симферополь, , 13:18 — REGNUM Обнуление НДС на авиаперелёты положительно скажется на туристической привлекательности Крыма, уверен депутат Государственной думы РФ Андрей Козенко. Слова депутата приводит его пресс-служба.

По мнению Козенко, сохранение нулевой ставки НДС для внутренних авиарейсов для Крыма окажет значительное влияние на поддержание туристической привлекательности Крыма: ведь именно авиаперелеты остаются одним из самых востребованных способов путешествия на полуостров.

«Пока по Крымскому мосту не начали ходить поезда, для жителей республики авиаперелёты иногда являются вообще единственным возможным вариантом для поездки. А значит, цены должны оставаться доступными», — прокомментировал Андрей Козенко.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 24 июля Госдума РФ принял в третьем, окончательном чтении законопроект, предусматривающий сохранение нулевой ставки НДС на авиаперелеты для ряда российских регионов — Крыма, Калининграда, а также для Дальневосточного федерального округа на шесть лет, до 2025 года. Льготы действовали в отношении перелетов в Крым и Калининград, но срок их действия истекал к 2019 году.

Добавим, что в апреле заработал новый терминал аэропорта «Симферополь». За шесть месяцев этого года аэропорт обслужил более 1,8 млн пассажиров.

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