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Голикова сообщила объем финансирования Фонда ОМС для лечения рака

Экономика

В рамках нацпроекта «Онкология» фонд получит 330 млрд рублей

Москва, 24 июля 2018, 13:07 — REGNUM  Объем финансирования Фонда ОМС для оказания онкологической помощи в 2019, 2020 и 2021 годах составит 330 млрд рублей, сообщила 24 июля вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

«Это существенные средства, которые по годам будут перечисляться в бюджет Фонда обязательного медицинского страхования соответственно 70, 120 и 140 млрд рублей», — приводит РЕН-ТВ слова вице-премьера.

По ее словам, деньги будут выделены в следующем году и в последующих плановых годах на обеспечение клинических рекомендаций в рамках нацпроекта «Онкология».

Ранее завлабораторией Института вирусологии имени Д. И. Ивановского доктор биологических наук Эдуард Карамов сообщил, что существующие вакцины от рака способны помогать лишь 30% людей.

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Онкологические заболевания
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