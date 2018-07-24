Рейтинг главного госбанка Украины подтвердили в Fitch

Киев, , 12:57 — REGNUM Государственный украинский банк «Ощадбанк» получил долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной и национальной валюте от международного рейтингового агентства Fitch Ratings на уровне «B-», сообщает 24 июля УНИАН.

Отмечается, что Fitch Ratings подтвердило рейтинг «Ощадбанка» на том же уровне, при этом прогноз — стабильный. Краткосрочный рейтинг банка также был подтвержден на уровне «B», как и национальный долгосрочный рейтинг — на уровне «АА (ukr)».

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Напомним, «Ощадбанк» (Государственный сберегательный банк Украины) — один из крупнейших банков страны. В 1991 году он отделился от Сбербанка СССР. Ранее заместитель главы Нацбанка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова заявила, что «Ощадбанку» правительство выделит для докапитализации около 5 млрд гривен ($190 млн).

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